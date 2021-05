La saga di Piroddi sul popolo sardo ‘Sandahlia’ continua con ‘Il sogno di Amsicora’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo ‘I due volti dell’anima’, esce ‘Ildi, secondo volume del progetto letterario ‘Ladi Sandahlia’ creato da Stefano, scrittoredi Cagliari, 45 anni, pubblicato da La città degli Dei, casa editrice da lui stesso fondata nel 2014, dedicato alla storia e ai miti dell’antico, che terminerà con il volume ‘L’eredità dell’Assoluto sognante’ a conclusione della trilogia, in fase di elaborazione da parte dell’autore. Lavuole aprire una finestra suggestiva sull’epoca precristiana, “quando i sardi avevano trovato un equilibrio perfetto tra uomo, natura e cosmo, in cui la donna era la figura centrale, in quanto naturale rappresentazione vivente del principio femminile del cosmo, ovvero – spiega l’autore – ...