Inter | l’allarme di Javier Zanetti | “Abbiamo gravi problemi finanziari”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 6 maggio 2021)campione d’Italia dopo una grande cavalcata, orchestrata da Antonio Conte, e due sessioni di calciomercato scintillanti. Il rovescio della medaglia per il club nerazzurro, però, riguarda il bilancio: il rosso nei conti, infatti, preoccupa i dirigenti dei meneghini. È stato, ex capitano in campo ed attuale vicepresidente del club, a parlare del problema dei conti economici., senti: “Passivo? Dobbiamo migliorare come società…” “È vero che a metà campionato il club poteva essere ceduto – ha raccontato il vice presidentea La Nacion-. L’ha attraversato e sta attraversando, con un passivo ...