Hensoldt | Drs e le previsioni di crescita Ecco il primo trimestre di Leonardo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hensoldt Drs

Formiche.net

... in miglioramento in linea con il piano, riflette l'usuale stagionalita * Leonardo ed...la solida struttura finanziaria del Gruppo anche attraverso cessioni e la quotazione di Leonardo* ...Oggi Intesa Sanpaolo peggiora la raccomandazione sul titolo da buy a add e riduce il target da 9,10 a 8,20 euro, citando l'esborso eccessivo pere il rinvio dell'IPO di. Morgan Stanley ...I risultati del primo trimestre 2021 sono in linea con le aspettative definite recentemente con la guidance 2021: abbiamo registrato un ...Martedì senza verve per Piazza Affari. Il FTse Mib archivia la giornata a 24.473 punti (-0,17%). In attesa che l'earning season entri nel vivo anche in Italia (domani in arrivo ...