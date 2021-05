Formula 1, Hamilton: “La battaglia mi esalta”. Leclerc: “Test importante” (Di giovedì 6 maggio 2021) Formula 1, la conferenza stampa dei piloti alla vigilia del GP di Spagna. Hamilton: “Non vedo l’ora di scendere in pista”. BARCELLONA (SPAGNA) – Conferenza stampa dei piloti alla vigilia del GP di Spagna, quarto appuntamento con il Mondiale di Formula 1. “Max è affamato di vittorie e titoli – ha detto Hamilton, riportato da SportMediaset – ma lottare mi esalta. Nell’intero fine settimana riusciamo a stare davanti nonostante un divario tra di noi. Dobbiamo alzare l’asticella e fare meno errori possibili “. Per Bottas obiettivo riscatto: “Sono certo che i risultati arriveranno, continuerò a lavorare sodo. Non mi preoccupano gli ordini di scuderia, la stagione è ancora lunga . Posso assicurarvi che non sarà sostituito fino al termine della stagione “. Verstappen: “Non sono per una ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 6 maggio 2021)1, la conferenza stampa dei piloti alla vigilia del GP di Spagna.: “Non vedo l’ora di scendere in pista”. BARCELLONA (SPAGNA) – Conferenza stampa dei piloti alla vigilia del GP di Spagna, quarto appuntamento con il Mondiale di1. “Max è affamato di vittorie e titoli – ha detto, riportato da SportMediaset – ma lottare mi. Nell’intero fine settimana riusciamo a stare davanti nonostante un divario tra di noi. Dobbiamo alzare l’asticella e fare meno errori possibili “. Per Bottas obiettivo riscatto: “Sono certo che i risultati arriveranno, continuerò a lavorare sodo. Non mi preoccupano gli ordini di scuderia, la stagione è ancora lunga . Posso assicurarvi che non sarà sostituito fino al termine della stagione “. Verstappen: “Non sono per una ...

