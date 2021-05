Fiorentina, 65 anni fa il primo scudetto (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 6 maggio è una data magica per la Fiorentina : in questo giorno di 65 anni fa la squadra viola vinse matematicamente il suo primo scudetto (stagione 1955 - 56) grazie all'1 - 1 sul campo della ... Leggi su lanazione (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 6 maggio è una data magica per la: in questo giorno di 65fa la squadra viola vinse matematicamente il suo(stagione 1955 - 56) grazie all'1 - 1 sul campo della ...

Fiorentina, si lavora al rinnovo di Vlahovic: possibile clausola rescissoria di 60 - 70 milioni ... nella speranza di convincere Vlahovic a sposare nuovamente il progetto della Fiorentina , intenzionata a tornare in Europa nel giro di tre anni.

