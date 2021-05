F1 | Brundle | “Limiti di pista? Serve controllo più rigoroso”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo le sanzioni contro la Red Bull, continua il dibattito suidellain F1. Questa volta a parlare è stato Martin, chiedendo unpiù. L’ex pilota si è detto d’accordo con i provvedimenti presi dalla FIA, suggerendo anche soluzioni più pesanti. Non si è fatta attendere la risposta della Red Bull che ha prontamente comunicato le proprie perplessità in merito. Le parole di Martinin F1 Gentile, così l’ex pilota della F1 ha definito l’operato della FIA nel caso Red Bull. La direzione di gara ha infatti impugnato l’articolo 27.3 del regolamento, sottolineando come i cordoli, a differenza delle linee bianche che definiscono la via, non siano considerati come. Martinha poi proseguito ...