Eliminato un altro passaggio a livello: aperto sovrappasso ferroviario (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScafati (Sa) – Rete Ferroviaria Italiana comunica di aver “aperto, in via Salice a Scafati, un passaggio sopraelevato per consentire ai pedoni di attraversare in totale sicurezza i binari della linea ferroviaria Napoli – Battipaglia”. I particolari: “La struttura è in acciaio con pannellature trasparenti ed è servita, oltre che da scale, da ascensori con ampie vetrate. Benché sia ancora necessario provvedere alla fornitura elettrica per il loro funzionamento, d’intesa con il Comune la passerella è stata inaugurata per consentirne l’utilizzo immediato alla cittadinanza. Il nuovo sovrappasso, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), integra le opere di viabilità alternativa che già ad aprile 2019 hanno consentito di chiudere definitivamente il passaggio a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScafati (Sa) – Rete Ferroviaria Italiana comunica di aver “, in via Salice a Scafati, unsopraelevato per consentire ai pedoni di attraversare in totale sicurezza i binari della linea ferroviaria Napoli – Battipaglia”. I particolari: “La struttura è in acciaio con pannellature trasparenti ed è servita, oltre che da scale, da ascensori con ampie vetrate. Benché sia ancora necessario provvedere alla fornitura elettrica per il loro funzionamento, d’intesa con il Comune la passerella è stata inaugurata per consentirne l’utilizzo immediato alla cittadinanza. Il nuovo, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), integra le opere di viabilità alternativa che già ad aprile 2019 hanno consentito di chiudere definitivamente ila ...

