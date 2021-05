Egitto: Letta scopre quadro ‘Ritratto di parole’ per Zaki al Nazareno (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag (Adnkronos) – Anche il Pd aderisce all’iniziativa di accogliere il ‘Ritratto di parole dedicato a Patrick Zaki’, realizzato dall’artista Francesca Grosso e promosso dall’associazione InOltre – Alternativa Progressista e la decisione assunta dall’Assemblea nazionale del 17 aprile. Lo rende noto il Pd. Il quadro, che ritrae lo studente egiziano, e che riporta in 16 lingue le parole della lettera spedita al carcere di Tora per chiederne la liberazione, verrà scoperto domani, venerdì 7 maggio, alle 12 al Nazareno con il segretario del Pd Enrico Letta e la presidente Valentina Cuppi. Parteciperanno anche Annachiara Zardini e Marwa Malik di InOltre. Domani saranno 15 mesi che Patrick Zaki è rinchiuso nelle carceri egiziane. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag (Adnkronos) – Anche il Pd aderisce all’iniziativa di accogliere ildi parole dedicato a Patrick’, realizzato dall’artista Francesca Grosso e promosso dall’associazione InOltre – Alternativa Progressista e la decisione assunta dall’Assemblea nazionale del 17 aprile. Lo rende noto il Pd. Il, che ritrae lo studente egiziano, e che riporta in 16 lingue le parole della lettera spedita al carcere di Tora per chiederne la liberazione, verrà scoperto domani, venerdì 7 maggio, alle 12 alcon il segretario del Pd Enricoe la presidente Valentina Cuppi. Parteciperanno anche Annachiara Zardini e Marwa Malik di InOltre. Domani saranno 15 mesi che Patrickè rinchiuso nelle carceri egiziane. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : Egitto: Letta scopre quadro 'Ritratto di parole' per Zaki al Nazareno... - PastoreFrance : Le barzellette di sinistra, di E. Letta, sono insuperabili. Viene dalla Francia a farci lezioni sui 'Diritti Umani'… - Antico_Egitto : Migranti, ong, ius soli: ecco perché Letta provoca Salvini - - isabelladegugli : RT @Alberto_zz0: @matteosalvinimi La frase attribuita a Letta è talmente insensata e immotivata che non merita commento. Tanto valeva dire… - Alberto_zz0 : @matteosalvinimi La frase attribuita a Letta è talmente insensata e immotivata che non merita commento. Tanto valev… -