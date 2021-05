Dove stanno le donne nella moda ve lo diciamo già | ai piani bassi

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 6 maggio 2021) In estrema sintesi, le cosecosì: in Italia laè un lavoro femminile, ma lo è soprattutto nelle fasce più basse della qualificazione professionale. Praticamente siamo rimasti ai tempi di Dickens, nemmeno a quelli di Rosa Genoni, Ida Zuecca e Prospero Moisé Loria fondatore dell’Umanitaria che nei primi del Novecento puntavano alla qualificazione professionale delle operaie, perché sappiate fin d’ora che la qualificazione, il digitale, il 4.0, sono i grandi handicap di questa massa diche lavora, lavora, lavora, e raramente riesce a migliorare la propria condizione. Sarte, operaie, magliaie, confezioniste, queste ultime in particolare, rappresentano il 70 per cento della forza lavoro. Ma se vogliono crescere, devono fondare la propria impresa, che...