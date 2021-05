David a Dubai | una copia rappresenta la bellezza italiana

(Di giovedì 6 maggio 2021) Un riallestimento temporaneo della sala del Colosso e della Gipsoteca accoglie oggi i visitatori della Galleria dell’Accademia di Firenze. Infatti, non sono ancora terminati i lavori di consolidamento delle capriate dell’ambiente che ospita “Il ratto delle Sabine”. Il museo partecipa all’esposizione artistica degli Emirati arabi presentando unadi. Expo 2020

Ultime Notizie dalla rete : David Dubai

... che ci siamo goduti, ci ha offerto grande gioia' ha aggiunto la direttrice, che a margine della conferenza stampa ha anche raccontato la gioia nel vedere esposta una copia delche ...... Tommaso Sacchi che ha pubblicato sui social un selfie con la direttrice ed il, l'originale del gemello volato a. Il periodo della pandemia ha visto il museo impegnato in grandi cantieri ...Una copia del David a Dubai per l'esposizione. La Galleria dell'Accademia riapre con le sculture in gesso nella tribuna di Michelangelo.FIRENZE: Durante la pandemia il museo ha effettuato una ristrutturazione con la movimentazione di oltre 600 opere. Rivoluzionato il percorso espositivo ...