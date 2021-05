Creme viso SPF: l’immancabile protezione solare anche per la città (Di giovedì 6 maggio 2021) Ecco a cosa servono le Creme viso SPF. Tocco finale della beauty routine, sono l’irrinunciabile barriera contro raggi UVA e UVB, nemici giurati di ogni viso che voglia rimanere giovane e senza macchie cutanee. Addirittura, le migliori Creme con SPF possono ritardare i processi di fotoinvecchiamento. Proprio per questo, l’ultimo gesto prima di uscire non può che essere una crema con protezione solare. Da stendere con cura su viso, collo e décolleté. Perché una protezione solare leggera, meglio se con SPF tra 30 e 50, può davvero fare la differenza. Il Sun Protection Factor, infatti, è l’ultima difesa della pelle contro i raggi UVA, che si accumulano nella cute colpendo collagene ed elastina. In particolare durante l’estate, poi, la ... Leggi su amica (Di giovedì 6 maggio 2021) Ecco a cosa servono leSPF. Tocco finale della beauty routine, sono l’irrinunciabile barriera contro raggi UVA e UVB, nemici giurati di ogniche voglia rimanere giovane e senza macchie cutanee. Addirittura, le miglioricon SPF possono ritardare i processi di fotoinvecchiamento. Proprio per questo, l’ultimo gesto prima di uscire non può che essere una crema con. Da stendere con cura su, collo e décolleté. Perché unaleggera, meglio se con SPF tra 30 e 50, può davvero fare la differenza. Il Sun Protection Factor, infatti, è l’ultima difesa della pelle contro i raggi UVA, che si accumulano nella cute colpendo collagene ed elastina. In particolare durante l’estate, poi, la ...

