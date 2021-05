Come Londra sta provando a reinventarsi (Di giovedì 6 maggio 2021) reinventarsi in tempi di turbolenza. È questo il solo obiettivo che, secondo un articolo del Financial Times, Londra si deve prefiggere per il prossimo futuro. Reinventare il modello lavorativo, il sistema sociale e urbanistico: ripensare alle priorità che il Covid ha imposto sui cittadini britannici. Perché proprio Londra più delle altre città? «Perché la City Hall è stata, per certi aspetti, più devastata dalla pandemia rispetto ad altre zone del Regno Unito», scrive il giornale britannico. Londra è stata molto più colpita dal Covid rispetto a qualsiasi altra regione britannica: «su 127.000 morti a livello nazionale, quasi 15.000 sono stati nella capitale dell’Inghilterra. Sono stati persi più posti di lavoro, con un aumento di 5,2 punti percentuali delle persone che richiedono l’indennità di disoccupazione o il ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 maggio 2021)in tempi di turbolenza. È questo il solo obiettivo che, secondo un articolo del Financial Times,si deve prefiggere per il prossimo futuro. Reinventare il modello lavorativo, il sistema sociale e urbanistico: ripensare alle priorità che il Covid ha imposto sui cittadini britannici. Perché propriopiù delle altre città? «Perché la City Hall è stata, per certi aspetti, più devastata dalla pandemia rispetto ad altre zone del Regno Unito», scrive il giornale britannico.è stata molto più colpita dal Covid rispetto a qualsiasi altra regione britannica: «su 127.000 morti a livello nazionale, quasi 15.000 sono stati nella capitale dell’Inghilterra. Sono stati persi più posti di lavoro, con un aumento di 5,2 punti percentuali delle persone che richiedono l’indennità di disoccupazione o il ...

