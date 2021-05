Chi è Piercamillo Davigo (Di giovedì 6 maggio 2021) , uno dei magistrati del pool che lavorò al caso Mani Pulite. Il nuovo terremoto nel Csm ha portato alla ribalta il nome di Piercamillo Davigo, ex magistrato italiano e presidente dell’ANM, Associazione Nazionale dei Magistrati. Nato il 20 ottobre del 1950 a Candia Lomellina, Piercamillo Davigo consegue la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Genova e inizia la sua carriera nel mondo della magistratura alla fine degli anni Settanta. Dopo gli inizi presso il Tribunale di Vigevano, Davigo diventa nel 1981 Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano. Nel pool di Mani Pulite La svolta arriva probabilmente negli anni Novanta. Davigo, insieme con magistrati di spessore, entra nella squadra di magistrati al lavoro sul caso Mani Pulite, una delle ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 6 maggio 2021) , uno dei magistrati del pool che lavorò al caso Mani Pulite. Il nuovo terremoto nel Csm ha portato alla ribalta il nome di, ex magistrato italiano e presidente dell’ANM, Associazione Nazionale dei Magistrati. Nato il 20 ottobre del 1950 a Candia Lomellina,consegue la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Genova e inizia la sua carriera nel mondo della magistratura alla fine degli anni Settanta. Dopo gli inizi presso il Tribunale di Vigevano,diventa nel 1981 Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano. Nel pool di Mani Pulite La svolta arriva probabilmente negli anni Novanta., insieme con magistrati di spessore, entra nella squadra di magistrati al lavoro sul caso Mani Pulite, una delle ...

