Caos Superlega | l’Uefa esclude quattro club?

(Di giovedì 6 maggio 2021) Continua a tenere banco il. Sarebbero in arrivo sanzioni pesanti nei confronti di queiche hanno aderito al nuovo progetto e dal quale non avrebbero ancora intenzione di uscire. Secondo quanto riportato da Espn,potrebbe infliggere 2 anni di squalifica dalle coppe europee a wuattro, Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona.punirà i? L’impressione è che la questione dellasia ancora distante dalla conclusione. L’ Uefa ha intenzione di usare la mano pesante nei confronti dei 12dissidenti.Ma se con 7 di essi( Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) ), sarebbe stato ...

Advertising

siamo_la_Roma : ?? Novità sul caos #Superlega ? 1-2 anni senza le coppe per Real, Juve, Milan e Barça? ?? I movimenti da Nyon… - Fprime86 : RT @CorSport: “Caos #Superlega, #Juve e #Milan rischiano due anni fuori dalle Coppe” ?? - ILOVEPACALCIO : Clamoroso, i due club italiani rischiano la stangata dopo il caos #Superlega ?? - infoitsport : “Caos Superlega, Juve e Milan rischiano due anni fuori dalle Coppe” - De_Sand88 : RT @CorSport: “Caos #Superlega, #Juve e #Milan rischiano due anni fuori dalle Coppe” ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Superlega

Corriere dello Sport.it

La questionecontinua a tenere banco. Le quattro società che non si sono ancora tirate fuori dal progetto ( Juve, Milan, Real e Barcellona ) rischiano di essere lasciate fuori per le prossime due ...: UEFA pronta a bastonare i quattro club decisi ancora a portare avanti il progetto. Tra questi Juventus e Milan Strascichi pesanti di. Secondo 'ESPN' l'UEFA è pronta a ...Leggi le possibili sanzioni che l'Uefa potrebbe infliggere ad almeno quattro club tra cui Juventus e Milan per il caos Superlega ...uventus, Milan, Real Madrid e Barcellona rischiano l'esclusione dalle coppe europee per 2 anni. È la sanzione che l'Uefa potrebbe comminare alle società che ancora non hanno formalizzato l'addio alla ...