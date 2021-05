Calciomercato Inter | Lautaro piace in Premier | È lui il bomber per il futuro

Advertising

... il Paris Saint - Germain si è inserito prepotentemente nella corsa per arrivare a Georginio Wijnaldum, centrocampista in uscita dal Liverpool che piace da tempo al Barcellona e all', coi ......e ha fatto visita anche ad uno dei ristoranti che ha come proprietario il vicepresidente dell'... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTubeL'oggetto del desiderio dell'Inter, Rodrigo De Paul, è stato avvistato a Milano nella giornata di oggi: spiegazione dell'Udinese con una nota ...Lautaro Martinez è stato davvero ad un passo dal Barcellona. Lo ha rivelato lo stesso attaccante dell'Inter in un'intervista ai microfoni di Espn Argentina: "Sono stato molto vicino al Barcellona, ne ...