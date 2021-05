Boom di rapine e aggressioni a Ostia | denunciate 6 persone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 6 maggio 2021) Proseguono senza sosta i servizi di prevenzione e repressione dei reati, su tutto il territorio di competenza, da parte dei Carabinieri di, che nella giornata di ieri, hanno denunciato 6: 4 per rapina in concorso e 2 per tentata rapina. Nei fatti, ieri sera, nel corso di un normale servizio di controllo, una pattuglia dei Carabinieri diè stata allertata a seguito di una segnalazione per rapina in località Acilia. Accorsi prontamente sul posto, i Carabinieri hanno trovato uno straniero che, ancora stordito dalle pesanti percosse ricevute, ha riferito di essere stato aggredito in una vicina strada da quattro uomini che, dopo averlo colpito con calci e pugni, gli avevano sottratto il portafoglio contenente 200 euro circa e si erano dati alla fuga. Immediatamente sono scattate le ricerche dei Carabinieri che hanno ...