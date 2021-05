Basket | Tommaso Baldasso | “Fortitudo | esperienza positiva In Nazionale mi impressiona come Meo Sacchetti riesce a creare un gruppo”

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 maggio 2021) Quella diè stata una stagione che più diversa dal normale non è. Cominciata per il quinto anno di fila alla Virtus Roma, cui ha dato fiducia nell’incertezza estiva diventandone capitano, la sta terminando allaBologna, la squadra per cui ha sempre avuto un debole e alla quale si era ispirato per la maglia numero 13, diventata 25 perché il 13, in chiave biancoblu, è sul soffitto e apparterrà sempre a Gary Schull, il Barone. In mezzo, quattro occasioni per mettersi in luce in, tra Tallinn e Perm. Di quest’, e di altri episodi della stagione, ha parlato nell’intervista di cui è possibile vedere e ascoltare la versione integrale e leggere alcuni passi. Sullo stato d’animo: “Dopo la vittoria con Cantù c’è un attimo di tregua in più, perché la salvezza è stata ...