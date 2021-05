Balotelli non ci sta: “Perché non posso avere un’amica?” (Di giovedì 6 maggio 2021) Lo sfogo del calciatore del Monza Mario Balotelli è uno dei calciatori che ormai dovrebbero essere abituati all’onda mediatica che suscitano. L’attuale giocatore del Monza Calcio però evidentemente non ha ancora accettato le conseguenze della popolarità. Negli ultimi giorni sono infatti uscite alcune foto che lo ritraevano con (l’ex?) Dayane Mello: i due sono stati paparazzati dal settimanale “Chi” che ha scritto “Notte insieme per la coppia, che si è formata nel 2010, ma che da tempo vive un tira e molla continuo”. Infatti in passato i due sono stati insieme per poi mollarsi con la Mello, che al GF Vip ha spiegato di aver sempre avuto un legame particolare con l’ex giocatore di Inter e Milan. Dopo l’uscita delle foto si è parlato di un ritorno di fiamma e di un weekend d’amore. La tesi non ha però trovato d’accordo il diretto interessato che su Instagram ha dato la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Lo sfogo del calciatore del Monza Marioè uno dei calciatori che ormai dovrebbero essere abituati all’onda mediatica che suscitano. L’attuale giocatore del Monza Calcio però evidentemente non ha ancora accettato le conseguenze della popolarità. Negli ultimi giorni sono infatti uscite alcune foto che lo ritraevano con (l’ex?) Dayane Mello: i due sono stati paparazzati dal settimanale “Chi” che ha scritto “Notte insieme per la coppia, che si è formata nel 2010, ma che da tempo vive un tira e molla continuo”. Infatti in passato i due sono stati insieme per poi mollarsi con la Mello, che al GF Vip ha spiegato di aver sempre avuto un legame particolare con l’ex giocatore di Inter e Milan. Dopo l’uscita delle foto si è parlato di un ritorno di fiamma e di un weekend d’amore. La tesi non ha però trovato d’accordo il diretto interessato che su Instagram ha dato la ...

361_magazine : Lo sfogo di #MarioBalotelli - infoitsport : Lambert e il Balotelli del Liverpool: “Non volevo stare in squadra con lui. Poteva fare autogol” - infoitsport : Lambert duro con Balotelli: 'Non volevo stare in squadra con lui' - infoitsport : Liverpool, Lambert su Balotelli: 'Non volevo stare in squadra con lui' - infoitsport : Il racconto di Balotelli a Liverpool: “Rovinava tutto e non giocava. Non lo volevo in squadra” -