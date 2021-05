Autocertificazione maggio 2021 zona arancione o rossa: scarica il modulo PDF editabile da stampare (Di giovedì 6 maggio 2021) L'Autocertificazione (o Autodichiarazione , modulo per gli spostamenti) servirà anche a maggio 2021 in zona rossa e arancione . Con il nuovo decreto Covid , si dovrà continiare a esibire il modulo... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 maggio 2021) L'(o Autodichiarazione ,per gli spostamenti) servirà anche ain. Con il nuovo decreto Covid , si dovrà continiare a esibire il...

Advertising

fratrespalese : RT @fratrespalese: Nel mese di maggio la prima data è feriale! Si ricorda ai donatori che per i dipendenti è prevista, dopo la donazione, l… - fratrespalese : Nel mese di maggio la prima data è feriale! Si ricorda ai donatori che per i dipendenti è prevista, dopo la donazio… - SERRADOTRACOA : RT @GiGi717584851: Ei fu. Quasi immobile, dato il mortal decreto, stette la mascherina immemore orba di tanto igienizzante; Così percossa… - SFrige_ : Ma con il Green Pass europeo che arriva 15 giugno, a che serve la doppia spesa per un pass a maggio, mese fiacco, q… - GiGi717584851 : Ei fu. Quasi immobile, dato il mortal decreto, stette la mascherina immemore orba di tanto igienizzante; Così perc… -