“Auguri per i vostri 21 anni”. Lorella Cuccarini, i figli Chiara e Giorgio sono la sua fotocopia (Di giovedì 6 maggio 2021) Non sembra passare il tempo per Lorella Cuccarini, una delle prime showgirl della televisione italiana scoperta da Pippo Baudo intorno agli anni ’80. Classe 1965, la Cuccarini è amatissima dagli italiani e anche se è passato tanto tempo da quando muoveva i suoi primi passi in tv è ancora sulla cresta dell’onda grazie al talent Amici di Maria De Filippi, dove è arrivata nel 2020 nella veste di insegnante di danza. La showgirl, ballerina e conduttrice è nel team del programma insieme alla cantante Arisa, e ha ancora uno dei suoi ballerini in gara, Alessandro. L’arrivo a Canale 5 è stata una vera e propria boccata d’ossigeno per Lorella, che lo scorso anno aveva chiuso bruscamente la sua avventura a La vita in diretta, programma pomeridiano che conduceva insieme ad Alberto Matano, con tanto di polemiche e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Non sembra passare il tempo per, una delle prime showgirl della televisione italiana scoperta da Pippo Baudo intorno agli’80. Classe 1965, laè amatissima dagli italiani e anche se è passato tanto tempo da quando muoveva i suoi primi passi in tv è ancora sulla cresta dell’onda grazie al talent Amici di Maria De Filippi, dove è arrivata nel 2020 nella veste di insegnante di danza. La showgirl, ballerina e conduttrice è nel team del programma insieme alla cantante Arisa, e ha ancora uno dei suoi ballerini in gara, Alessandro. L’arrivo a Canale 5 è stata una vera e propria boccata d’ossigeno per, che lo scorso anno aveva chiuso bruscamente la sua avventura a La vita in diretta, programma pomeridiano che conduceva insieme ad Alberto Matano, con tanto di polemiche e ...

Advertising

borghi_claudio : Ricordo alla gentile @szampa56 che in diretta a @OmnibusLa7 diceva che non era vero che per il PD bisognasse aspett… - SkySport : DRIES MERTENS compie 34 anni. Auguri! ? «A Napoli sono un re, è vero, ma basta poco per perdere il trono» ? «Quand… - virginiaraggi : In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quo… - TonusAldo : RT @matteosalvinimi: Oggi sono 48, ma io mi sento come allora! GRAZIE per il vostro affetto e i vostri auguri, vi voglio bene e sono felice… - GaetanoRizzo18 : @JoeWolve @primo_papa @FrancyP_ @bobogiac Alleanza su pochi punti parti già zoppo, coi 5S noti per poche idee ma co… -