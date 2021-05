Atalanta, problema al tendine d’achille per Maehle: in dubbio per Parma (Di giovedì 6 maggio 2021) Non solo Toloi. L’Atalanta rischia di dover fare a meno anche di Joakim Maehle per la prossima trasferta contro il Parma valida per la 35esima giornata di Serie A 2020/2021. La presenza dell’esterno al Tardini è in dubbio a causa di un fastidio al tendine d’achille destro. Le sue condizioni saranno valutate nella giornata di domani e Gasperini si augura di non perdere un altro pezzo della rosa in uno snodo cruciale per la corsa ad un posto in Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Non solo Toloi. L’rischia di dover fare a meno anche di Joakimper la prossima trasferta contro ilvalida per la 35esima giornata di Serie A 2020/2021. La presenza dell’esterno al Tardini è ina causa di un fastidio aldestro. Le sue condizioni saranno valutate nella giornata di domani e Gasperini si augura di non perdere un altro pezzo della rosa in uno snodo cruciale per la corsa ad un posto in Champions League. SportFace.

