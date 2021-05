AstraZeneca in Germania per tutti, senza limiti di età (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – AstraZeneca in Germania per tutti, senza limite di età. Ogni adulto che ne farà richiesta al proprio medico di base potrà presto avere il vaccino dell’azienda anglo-svedese, a prescindere a quale gruppo prioritario appartenga. La nuova misura è stata annunciata oggi dal ministro della Sanità, Jens Spahn. Il piano, che deve comunque ottenere l’approvazione finale, ha come obiettivo l’aumento del numero e del ritmo delle vaccinazioni anti Covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) –inperlimite di età. Ogni adulto che ne farà richiesta al proprio medico di base potrà presto avere il vaccino dell’azienda anglo-svedese, a prescindere a quale gruppo prioritario appartenga. La nuova misura è stata annunciata oggi dal ministro della Sanità, Jens Spahn. Il piano, che deve comunque ottenere l’approvazione finale, ha come obiettivo l’aumento del numero e del ritmo delle vaccinazioni anti Covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

lifestyleblogit : AstraZeneca in Germania per tutti, senza limiti di età - - Dontlookback81 : RT @Adnkronos: In Germania il vaccino #Astrazeneca sarà per tutti, senza limiti di età. - pbolaffio : RT @Adnkronos: In Germania il vaccino #Astrazeneca sarà per tutti, senza limiti di età. - MaeyCat : RT @GiovaQuez: Germania verso il via libera all'utilizzo del vaccino di AstraZeneca per tutte le fasce d'età #COVID19 - Adnkronos : In Germania il vaccino #Astrazeneca sarà per tutti, senza limiti di età. -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Germania AstraZeneca in Germania per tutti, senza limiti di età L'annuncio del ministro della Salute, Spahn: ogni adulto che ne farà richiesta potrà avere il vaccino dell'azienda anglo - svedese AstraZeneca in Germania per tutti, senza limite di età. Ogni adulto che ne farà richiesta al proprio medico di base potrà presto avere il vaccino dell'azienda anglo - svedese, a prescindere a quale ...

Vaccini, 'stop ai brevetti': perché se ne parla e cosa significa Pronti a discutere della sospensione dei brevetti anche la Germania e la Francia . Ma c'è anche chi ... Pfizer e Novavax a perdere quota in Borsa ( AstraZeneca meno perché non solo produce, ma ...

AstraZeneca in Germania per tutti, senza limiti di età Adnkronos AstraZeneca in Germania per tutti, senza limiti di età L'annuncio del ministro della Salute, Spahn: ogni adulto che ne farà richiesta potrà avere il vaccino dell'azienda anglo-svedese ...

COVID, DA LUNEDI’ PRENOTAZIONI PER OVER 50: SVOLTA CAMPAGNA VACCINI, IN FRIGO 5 MLN DI DOSI ROMA – La campagna vaccinale contro il coronavirus in Italia si fa sempre più di massa: da lunedì prossimo, 10 maggio, saranno aperte le prenotazioni agli over 50, annuncia il commissario all’emergenz ...

L'annuncio del ministro della Salute, Spahn: ogni adulto che ne farà richiesta potrà avere il vaccino dell'azienda anglo - svedeseinper tutti, senza limite di età. Ogni adulto che ne farà richiesta al proprio medico di base potrà presto avere il vaccino dell'azienda anglo - svedese, a prescindere a quale ...Pronti a discutere della sospensione dei brevetti anche lae la Francia . Ma c'è anche chi ... Pfizer e Novavax a perdere quota in Borsa (meno perché non solo produce, ma ...L'annuncio del ministro della Salute, Spahn: ogni adulto che ne farà richiesta potrà avere il vaccino dell'azienda anglo-svedese ...ROMA – La campagna vaccinale contro il coronavirus in Italia si fa sempre più di massa: da lunedì prossimo, 10 maggio, saranno aperte le prenotazioni agli over 50, annuncia il commissario all’emergenz ...