Apple AirTag non è poi così efficace per evitare lo stalking (Di giovedì 6 maggio 2021) Una delle prerogative degli AirTag è quella di evitare di essere utilizzati come strumenti di stalking: prima della presentazione ufficiale, Apple aveva già fatto intendere che tra le funzioni ci sarebbe stata quella per avvertire tempestivamente l’utente nel caso in cui stesse muovendosi con un tracker non associato alla propria utenza. E infatti sul palco del keynote tutto è stato confermato. Ma è veramente così efficace? Secondo il Washington Post, no. Proprio per la sua natura così leggera e ultratascabile, AirTag è facilmente agganciabile (magari anche con un foro fai da te) a chiavi, portafogli, valigie e qualsiasi oggetto da tracciare per non smarrirlo. Il lato oscuro di questi gadget è la loro perfetta predisposizione a seguire qualcuno in modo ... Leggi su wired (Di giovedì 6 maggio 2021) Una delle prerogative degliè quella didi essere utilizzati come strumenti di: prima della presentazione ufficiale,aveva già fatto intendere che tra le funzioni ci sarebbe stata quella per avvertire tempestivamente l’utente nel caso in cui stesse muovendosi con un tracker non associato alla propria utenza. E infatti sul palco del keynote tutto è stato confermato. Ma è veramente? Secondo il Washington Post, no. Proprio per la sua naturaleggera e ultratascabile,è facilmente agganciabile (magari anche con un foro fai da te) a chiavi, portafogli, valigie e qualsiasi oggetto da tracciare per non smarrirlo. Il lato oscuro di questi gadget è la loro perfetta predisposizione a seguire qualcuno in modo ...

