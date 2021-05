A Napoli riapre il Modernissimo: nel cinema anche una saletta riservata a famiglie e a gruppi di amici (Di giovedì 6 maggio 2021) Due sale per il pubblico ma anche una sala piccola che può essere riservata da una famiglia o da un gruppo di amici per una visione privata. riapre così il Modernissimo, il cinema al centro di Napoli, a pochi passi da Piazza Dante, dopo sei mesi di chiusura ininterrotta. Il cinema parte con “Nomadland”, fresco di Oscar a miglior film, e la nuova opera di Woody Allen, “Rifkin’s Festival”. “Apriamo due sale – spiega Gerardo De Vivo, responsabile Stella Film – il bar non è ancora aperto ma contiamo di ricevere il nostro pubblico in serenità con il giusto distanziamento dei posti. Il nostro algoritmo consente a congiunti e familiari di sedere vicini e a distanza dagli altri gruppi di acquisto. Partiamo con un numero di posti al di sotto ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) Due sale per il pubblico mauna sala piccola che può essereda una famiglia o da un gruppo diper una visione privata.così il, ilal centro di, a pochi passi da Piazza Dante, dopo sei mesi di chiusura ininterrotta. Ilparte con “Nomadland”, fresco di Oscar a miglior film, e la nuova opera di Woody Allen, “Rifkin’s Festival”. “Apriamo due sale – spiega Gerardo De Vivo, responsabile Stella Film – il bar non è ancora aperto ma contiamo di ricevere il nostro pubblico in serenità con il giusto distanziamento dei posti. Il nostro algoritmo consente a congiunti e familiari di sedere vicini e a distanza dagli altridi acquisto. Partiamo con un numero di posti al di sotto ...

Advertising

repubblica : Napoli, riapre il Museo archeologico Nazionale con la mostra “Gladiatori” - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Napoli, riapre il cinema Modernissimo: c'è anche la «saletta per famiglie» - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Napoli, il San Carlo riapre in presenza il 14 maggio con «La Traviata» - mattinodinapoli : Napoli, il San Carlo riapre in presenza il 14 maggio con «La Traviata» - mattinodinapoli : Napoli, riapre il cinema Modernissimo: c'è anche la «saletta per famiglie» -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli riapre Lucisano Media Group riapre le sue sale con Nomadland e Rifkin's Festival di Allen ...riapre le sue sale con Nomadland di Chloé Zhao e Rifkin's Festival di Woody Allen : da domani venerdì 7 maggio si riaccendono le luci del cinema Andromeda di Roma e del Modernissimo di Napoli. " ...

Lucisano riapre Andromeda di Roma e Modernissimo di Napoli Anche il cinema Andromeda di Roma e il Modernissimo di Napoli riaprono la programmazione a partire da venerdì 7 maggio: "Non vedevamo l'ora di riaprire. Di sederci al cinema, e condividere con il pubblico le emozioni che solo il grande schermo rende così ...

Napoli, riapre il cinema Modernissimo: c'è anche la «saletta per famiglie» ilmattino.it A Napoli riapre il Modernissimo: nel cinema anche una saletta riservata a famiglie e a gruppi di amici Due sale per il pubblico ma anche una sala piccola che può essere riservata da una famiglia o da un gruppo di amici per una visione privata. Riapre così il Modernissimo, il cinema al centro di Napoli, ...

Femminicidio a S. Paolo Bel Sito, Iovino (M5S):”Fare di più per contrastare fenomeno” Il deputato: "Il barbaro assassinio di Ylenia ci obbliga a moltiplicare impegno" Napoli, 6 Maggio - "Il barbaro assassinio di Ylenia Lombardo, una giovane mamma di 33 anni accoltellata nella sua abita ...

...le sue sale con Nomadland di Chloé Zhao e Rifkin's Festival di Woody Allen : da domani venerdì 7 maggio si riaccendono le luci del cinema Andromeda di Roma e del Modernissimo di. " ...Anche il cinema Andromeda di Roma e il Modernissimo diriaprono la programmazione a partire da venerdì 7 maggio: "Non vedevamo l'ora di riaprire. Di sederci al cinema, e condividere con il pubblico le emozioni che solo il grande schermo rende così ...Due sale per il pubblico ma anche una sala piccola che può essere riservata da una famiglia o da un gruppo di amici per una visione privata. Riapre così il Modernissimo, il cinema al centro di Napoli, ...Il deputato: "Il barbaro assassinio di Ylenia ci obbliga a moltiplicare impegno" Napoli, 6 Maggio - "Il barbaro assassinio di Ylenia Lombardo, una giovane mamma di 33 anni accoltellata nella sua abita ...