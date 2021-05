VIDEO Filipa Martins inventa un nuovo elemento alle parallele! Hindorff con mezzo giro nel Codice dei Punteggi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 maggio 2021)hatoparle asimmetriche e lo ha perfettamente eseguito durante gli Europei 2021 di ginnastica artistica andati in scena pochi giorni fa a Basilea (Svizzera). La portoghese ha presentato in gara unconcollegato a un Ezhova: movimento assolutamente pregevole e prontamente riconosciuto dalla giuria, tanto che entrerà neldeiproprio con il nome della ginnasta che lo ha portato in gara per la prima volta. Questa difficoltà ha permesso alla 25enne di qualificarsi alla Finale di Specialità, conclusa poi in ottava posizione a causa di due cadute (ma 14.166 con 6.0 di D Score nel turno eliminatorio), e di ...