Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2021 ore 07 | 30

(Di mercoledì 5 maggio 2021)5 MAGGIOORE 7:20 – ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA DIRAMAZIONESUD, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA INVECE SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. MOLTO TRAFFICATA LA FLAMINIA, INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE È STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL ...