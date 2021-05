The Art of Personality, premiato il progetto di CNX in collaborazione con Gucci (Di mercoledì 5 maggio 2021) CNX, l’agenzia creativa di Condé Nast Italia, si aggiudica il primo posto ai BC&E Festival - il Festival di ADC Group - nella categoria Digital Publishing con il progetto “The Art of Personality” in collaborazione con Gucci. Martedì 27 aprile 2021 si è riunita la Giuria per la sesta edizione del Branded Content & Entertainment Awards e la prima del Brand Purpose Awards. Il Premio, organizzato da ADC Group, ha visto la partecipazione di complessive 53 campagne di cui 40 iscritte nelle differenti tipologie per il Branded Content & Entertainment Awards e 13 iscritte per il Branded Purpose Awards. La Giuria, composta da manager di azienda, responsabili comunicazione e dai rappresentanti delle associazioni più autorevoli del settore e presieduta da Andrea Ziella, Head of Marketing di Mattel Italy ha valutato i ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) CNX, l’agenzia creativa di Condé Nast Italia, si aggiudica il primo posto ai BC&E Festival - il Festival di ADC Group - nella categoria Digital Publishing con il“The Art of” incon. Martedì 27 aprile 2021 si è riunita la Giuria per la sesta edizione del Branded Content & Entertainment Awards e la prima del Brand Purpose Awards. Il Premio, organizzato da ADC Group, ha visto la partecipazione di complessive 53 campagne di cui 40 iscritte nelle differenti tipologie per il Branded Content & Entertainment Awards e 13 iscritte per il Branded Purpose Awards. La Giuria, composta da manager di azienda, responsabili comunicazione e dai rappresentanti delle associazioni più autorevoli del settore e presieduta da Andrea Ziella, Head of Marketing di Mattel Italy ha valutato i ...

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Edgar Degas, La classe di danza (Chasse de danse), 1871, olio su tela, New York, The Me… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Claude Monet, La casa dell’artista ad Argenteuil, 1873, olio su tela, The Art Institute… - LittorioItalian : Armamento rapido è interamente dotata di state-of-the-art corazzata ad alta velocità. Sorella di Roma insieme, vi ringrazio molto. - art_lover10 : HAHAHAHAHAHAHhahahahahaHAHAHAHAHAHAHA. HE is a CRIMINAL. HE CANNOT Ever tell the truth. - mariannaurszula : RT @goknursatur: Renaissance? Pure beauty.??? -Leonardo da Vinci's 'Virgin of the Rocks' (detail), 1498-1508 -Domenico Ghirlandaio, 'Port… -

Ultime Notizie dalla rete : The Art Fotografia Europea 2021: a Reggio Emilia dal 21 maggio al 4 luglio The Tower Series di Donovan Wylie esamina la presenza del conflitto nel tessuto della vita ... realizzata in partnership con la CENTRALE for contemporary Art di Bruxelles. La scelta di esporre il ...

The creative dynamism of Elisabeth Arocker, between decoration and the Viennese Secession Modernism , Art Nouveau and the Vienna Secession were characterised by a strong aesthetic and decorative taste, also through the use of new materials such as gold leaf, floral and plant motifs, ...

"The Art Network": il progetto artistico in difesa delle piante e della biodiversità Altreconomia IMPIANTISTI ELETTRICI Tempi Moderni SpA, Agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente: IMPIANTISTI ELETTRICI Le risorse si occuperanno della creazione di impianti elettrici industriali e civili. Requisiti richiesti: ...

1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE - ROMAGNANO SESIA (NO) La informiamo che i Suoi dati personali non saranno trasmessi in paesi Extra-UE ma potrebbero essere conosciuti anche da altri soggetti o categorie generali di soggetti, nominati responsabili esterni ...

Tower Series di Donovan Wylie esamina la presenza del conflitto nel tessuto della vita ... realizzata in partnership con la CENTRALE for contemporarydi Bruxelles. La scelta di esporre il ...Modernism ,Nouveau andVienna Secession were characterised by a strong aesthetic and decorative taste, also throughuse of new materials such as gold leaf, floral and plant motifs, ...Tempi Moderni SpA, Agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente: IMPIANTISTI ELETTRICI Le risorse si occuperanno della creazione di impianti elettrici industriali e civili. Requisiti richiesti: ...La informiamo che i Suoi dati personali non saranno trasmessi in paesi Extra-UE ma potrebbero essere conosciuti anche da altri soggetti o categorie generali di soggetti, nominati responsabili esterni ...