Sgominata banda che realizzava documenti falsi per immigrati (Di mercoledì 5 maggio 2021) I Carabinieri del Ros di Napoli, coadiuvati dal Comando provinciale, hanno arrestato una banda che realizzava documenti falsi per il permesso di soggiorno dietro compenso. Le carte erano destinate ad immigrati dell’area Schengen e ad alcuni extracomunitari delle aree a rischio terrorismo. A capo dell’associazione a delinquere c’erano persone di origine afghana, pakistana e italiana. Gli inquirenti hanno notificato un arresto in carcere, undici obblighi di dimora e due arresti domiciliari. Le accuse sono quelle di corruzione, falso ideologico e materiale oltre al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) I Carabinieri del Ros di Napoli, coadiuvati dal Comando provinciale, hanno arrestato unacheper il permesso di soggiorno dietro compenso. Le carte erano destinate addell’area Schengen e ad alcuni extracomunitari delle aree a rischio terrorismo. A capo dell’associazione a delinquere c’erano persone di origine afghana, pakistana e italiana. Gli inquirenti hanno notificato un arresto in carcere, undici obblighi di dimora e due arresti domiciliari. Le accuse sono quelle di corruzione, falso ideologico e materiale oltre al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

RTAlive1 : Favoreggiamento immigrazione clandestina, sgominata banda nel Napoletano - infoitinterno : Napoli, sgominata la banda che creava documenti falsi per i clandestini: 14 arresti - statodelsud : Documenti falsi per immigrati clandestini: sgominata banda a Napoli - Pino__Merola : Documenti falsi per immigrati clandestini: sgominata banda a Napoli - emobranco : RT @SkyTG24: Documenti falsi per immigrati clandestini: sgominata banda a Napoli -