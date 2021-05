Sabatini: "Roma, l'ingaggio di Mourinho è geniale" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma - Il direttore dell'area sportiva del Bologna Walter Sabatini , in passato direttore sportivo della Roma , ha commentato a Sky l'arrivo in giallorosso di Mourinho . Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 maggio 2021)- Il direttore dell'area sportiva del Bologna Walter, in passato direttore sportivo della, ha commentato a Sky l'arrivo in giallorosso di

TuttoASRoma : PAROLA DI EX Sabatini: “L’arrivo di Mourinho alla Roma è un terremoto e un colpo geniale” - Dalla_SerieA : Sabatini: “Roma, l’ingaggio di Mourinho è geniale” - - teladoiotokyo : Sabatini: L?arrivo di Mourinho è importantissimo, è un terremoto, un colpo geniale. I tifosi della Roma hanno bisog… - corgiallorosso : #Sabatini: “L’avvento di #Mou a Roma è l’oppio dei popoli: un colpo geniale, che può portare dei successi”… - TheOzymandhias : RT @siamo_la_Roma: ??#Sabatini a #SkySport ??? 'L'avvento di #Mourinho in una piazza come #Roma è importantissimo' ?? Ecco le parole dell'ex d… -