Per Salvini la Rai è occupata da Pd e M5S. Ma è stato lui a imporre il presidente Foa e ad ottenere per Rai2 una linea editoriale turbosovranista (Di mercoledì 5 maggio 2021) Che Matteo Salvini si lamenti dell'occupazione della Rai da parte del Partito democratico e dei Cinque Stelle rasenta la satira se non sapesse di tragedia. La Rai è stata nel caso occupata da lui ai tempi del governo giallo-verde ed ancora "possiede" una Rete sovranista e cioè Rai 2. Questo per dirla tutta. I Cinque Stelle invece sono costantemente sottorappresentati a livello televisivo e spesso isolati ed attaccati come in quei film western con i cow boy circondati dagli indiani. Francesca Flati, deputata dei Cinque Stelle e membro della Vigilanza Rai lo ha detto apertamente: dopo la nota vicenda della polemica tra Salvini e Fedez occorre partire con la riforma dell'ente televisivo, ma – dice Draghi – non prima del cambio dei vertici previsto per fine giugno. È dunque sommamente ipocrita da parte del leader leghista – in evidente ...

