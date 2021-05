Nuoto | Europei Budapest 2021 | programma | date | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Al via glididi, una rassegna continentale ricca di eventi e di protagonisti. In Ungheria tutte le discipline acquatiche presenti per l’evento organizzato dalla Len e che mette in palio i titoli. L’Italia ambisce a ottenere il massimo possibile, la concorrenza però sarà spietata. Andiamo dunque a scoprire ilgenerale giorno dopo giorno della manifestazione che prenderà il via il 10 maggio e si concluderà il 23 dello stesso mese, con le, glie le informazioni sutv e(al momento non note, probabilmente sulla Rai). LUNEDI’ 10 MAGGIOartistico 9:00-11:00 AS solo free prelims 16:00-18:30 AS Duet tech final Mixed duet ...