Mourinho alla Roma, il Tottenham pronto a pagare la differenza dello stipendio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Tottenham è pronto a pagare la differenza di cifre per quanto riguarda il rapporto tra il vecchio contratto e lo stipendio che la Roma verserà a José Mourinho. Nonostante la firma coi giallorossi, gli Spurs, come da accordi, verseranno dieci milioni di sterline, la differenza tra il vecchio contratto coi londinesi e l’ingaggio da 6 milioni che ha raggiunto il portoghese con la squadra capitolina. Come riporta il Sun, questo accadrà soltanto nel primo anno, per un totale di circa 17 milioni di euro che andranno allo Special One, che dovrà poi “accontentarsi” dei sei milioni annui per le successive due stagioni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Illadi cifre per quanto riguarda il rapporto tra il vecchio contratto e loche laverserà a José. Nonostante la firma coi giallorossi, gli Spurs, come da accordi, verseranno dieci milioni di sterline, latra il vecchio contratto coi londinesi e l’ingaggio da 6 milioni che ha raggiunto il portoghese con la squadra capitolina. Come riporta il Sun, questo accadrà soltanto nel primo anno, per un totale di circa 17 milioni di euro che andranno allo Special One, che dovrà poi “accontentarsi” dei sei milioni annui per le successive due stagioni. SportFace.

DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - ZZiliani : ULTIMORA. Diciamolo, #Mourinho alla #Roma è una notizia talmente grande, inattesa e clamorosa da mettere totalmente… - MastriTina : #Mourinho alla prima conferenza stampa sostituirà “Non sono un pirla” con “Non so mica cojone” - HyboriaLeague : @DarioCi8 @vorreiesserezz Mourinho gioca un po' alla vecchia maniera. Non mi sorprenderei se puntasse su uno espert… -