Moratti su Mourinho | «Insieme abbiamo vinto tutto | sono contento per lui»

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex presidente dell’Inter Massimoha rilasciato alcune dichiarazioni su Jose, annunciato ieri nuovo allenatore della Roma Massimo, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del ritorno di Josein Italia sponda Roma, allenatore con cui vinse il triplete nerazzurro. Ecco le sue parole. LA NOTIZIA – «La sapevo, mi aveva mandato un messaggio» RAPPORTI MANTENUTI – «E perche? non avremmo dovuto? C’e? stima, spero reciproca. Da parte mia, indiscussa. E le confidero?, ioper lui. Moltissimo. Gliel’ho detto e glielo ribadiro? alla prima occasione» PASSATO INTER – «Appunto, e? il passato.a lui. ...

FcInterNewsit : Moratti: 'Mourinho alla Roma mi sorprende, ma fa piacere. Credo che Conte resterà, Zhang mi ha chiamato dopo il par… - infoitsport : Moratti su Mourinho alla Roma: “sono sorpreso ma felice per lui” - STOCALCIO1 : ?????? Massimo #Moratti commentando l'arrivo di #Mourinho alla #Roma: 'la sfida con #Conte sarà certamente interessant… - infoitsport : Mourinho alla Roma, la reazione di Moratti: 'Sono sorpreso, ma fa piacere e vi spiego' - KompasBola : Jose Mourinho ke AS Roma, Ini Kata Massimo Moratti -

Ultime Notizie dalla rete : Moratti Mourinho

Zhang senior non è l'effervescente e passionalee nemmeno ilche si ripresenta in Italia con un Daje. Zhang è un calibrato uomo cinese di potere, un padrone di azienda che regala un ...... con una carica speciale per entrambi...", dice il presidente del Triplete Massimo. Altro ... "Coraggio, libertà, responsabilità: benvenuto a" e il sorriso del romanista Lino Banfi: " ...Zhang senior non è l'effervescente e passionale Moratti e nemmeno il Mourinho che si ripresenta in Italia con un Daje. Zhang è un calibrato uomo cinese di potere, un padrone di azienda che regala un ...L'ex Presidente dell'Inter commenta la notizia della giornata, ovvero il ritorno di Josè Mourinho in Italia, più precisamente a Roma.