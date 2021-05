(Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Diffondere informazione e conoscenza sulle aziendein Italia, sul loro positivo contributo di valore, organizzare dati e informazioni disponibili ma poco fruibili, contribuire agli obiettivi di “retention” e ” attraction” degli investimenti esteri in Italia, correlare l’impegno dellein Italia alle strategie del Pnrr. Sono alcuni degli obiettivi dell’, promosso da, su iniziativa dell’Advisory Board investitori esteri (ABIE) di, che vuole essere un punto di riferimento a livello nazionale per la raccolta, analisi, integrazione e sistematizzazione di dati e conoscenze riguardanti le...

blogsicilia : #notizie #sicilia Luiss e Confindustria lanciano Osservatorio su imprese estere - - messina_oggi : Luiss e Confindustria lanciano Osservatorio su imprese estereROMA (ITALPRESS) - Diffondere informazione e conoscenz… - CorriereCitta : Luiss e Confindustria lanciano Osservatorio su imprese estere - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Luiss e Confindustria lanciano Osservatorio su imprese estere - - ConfindustriaUd : RT @Confindustria: ?? Segui in diretta la presentazione dell’Osservatorio delle Imprese Estere di Confindustria nell’evento 'Le #imprese est… -

Ultime Notizie dalla rete : Luiss Confindustria

Il Cittadino on line

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in occasione dell'evento di, realizzato su iniziativa dell'Advisory Board investitori esteri (ABIE) di ......; Guido Bastianini, amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena; Giampio Bracchi, presidente di Intesa Sanpaolo Private Banking; Andrea Prencipe, rettore dell'Universita'...ROMA (ITALPRESS) – Diffondere informazione e conoscenza sulle aziende estere in Italia, sul loro positivo contributo di valore, organizzare ...(Teleborsa) - "Entro maggio, giugno abbiamo l'impegno di presentare un decreto legge in materia di semplificazione e di sburocratizzazione che dovrebbe incidere su tanti momenti decisivi per quanto ri ...