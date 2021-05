Le riprese di Diavoli 2 continuano | Patrick Dempsey solo guest star?

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ledima quello che hanno notato in molti è che ad un certo puntoha mollato gli ormeggi ed è tornato negli Usa. L’attore è stato a Roma per circa un mese prendendo parte alledei nuovi episodi al fianco di Alessandro Borghi, confermatissimo nei panni del protagonista Massimo Ruggero, per poi lasciare il resto del cast a lavoro e volare via: si trattadi un impegno provvisorio e presto tornerà o il suo ruolo sarà da? La trama dei nuovi episodi rivela che sono passati quattro anni da quando Massimo è riuscito a fermare Dominic finendo però nel suo stesso inferno. Dopo aver pagato a caro prezzo questo sforzo, Massimo ha comunque deciso di accettare il posto di CEO ...

Notiziedi_it : A Roma le riprese di ‘Diavoli 2’: Dempsey e Borghi tra brexit, pandemia e 5G - gxh89 : RT @diaridicinema: Terminate a Roma le riprese della 2 stagione di #Diavoli! #Devils #PatrickDempsey #AlessandroBorghi - Notiziedi_it : A Roma le riprese di ‘Diavoli 2’: Dempsey e Borghi tra brexit, pandemia e 5G - Notiziedi_it : A Roma le riprese di ‘Diavoli 2’: Dempsey e Borghi tra brexit, pandemia e 5G - Notiziedi_it : A Roma le riprese di ‘Diavoli 2’: Dempsey e Borghi tra brexit, pandemia e 5G -

Ultime Notizie dalla rete : riprese Diavoli

RomaToday

Patrick Dempsey termina ledi2 e svela cosa apprezza dell'Italia: le sue parole Sono trascorsi circa dieci giorni da quando Patrick Dempsey ha terminato leromane di2 . L'attore, dopo una lunga ...A cinquantacinque anni compiuti a gennaio e in pieno jet - lag dopo aver passato sei settimane in Europa, tra Londra e Roma , per ledella seconda stagione di, Patrick Dempsey conserva lo stesso sorriso a trentadue denti che ha conquistato il pubblico dapprima in film come Loverboy , uno dei suoi primi ruoli da ...Il ritorno di Federico Buffa: "Racconto una storia che l'Italia ha dimenticato" Federico Buffa torna con "I Diavoli di Zonderwater", speciale Sky Sport dedicato alle imprese dei prigionieri italiani i ...Patrick Dempsey termina le riprese di Diavoli 2 e svela cosa apprezza dell'Italia: le sue parole Sono trascorsi circa dieci giorni da quando Patrick ...