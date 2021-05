Israele, scaduto il termine affidato a Netanyahu per formare il nuovo governo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il premier Benyamin Netanyahu non è riuscito a dar vita a un nuovo governo. Ora Rivlin potrebbe incaricare Lapid, leader dell’opposizione. TEL AVIV – Israele non esce dallo stallo politico che va avanti da oltre due anni. Il premier uscente Netanyahu ha infatti rimesso l’incarico. Dopo la nuova tornata elettorale del marzo scorso, infatti, i risultati non hanno dato l’esito di determinare una maggioranza alla Knesset. Netanyahu, tempo scaduto Il presidente Rivlin aveva assegnato l’incarico di formare un nuovo governo al premier uscente. Tuttavia, alla mezzanotte del 4 maggio è scaduto il termine di dar vita a un nuovo esecutivo. Benyamin ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il premier Benyaminnon è riuscito a dar vita a un. Ora Rivlin potrebbe incaricare Lapid, leader dell’opposizione. TEL AVIV –non esce dallo stallo politico che va avanti da oltre due anni. Il premier uscenteha infatti rimesso l’incarico. Dopo la nuova tornata elettorale del marzo scorso, infatti, i risultati non hanno dato l’esito di determinare una maggioranza alla Knesset., tempoIl presidente Rivlin aveva assegnato l’incarico diunal premier uscente. Tuttavia, alla mezzanotte del 4 maggio èildi dar vita a unesecutivo. Benyamin ...

news_mondo_h24 : Israele, scaduto il termine affidato a Netanyahu per formare il nuovo governo - radio3mondo : Ci spostiamo in Israele dove è scaduto il termine assegnato al primo Ministro Benjamin Netanyahu per formare il gov… - zazoomblog : Israele: scaduto mandato Netanyahu non forma governo - #Israele: #scaduto #mandato #Netanyahu - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Israele, scaduto mandato: premier Netanyahu non forma il governo #Netanyahu - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Israele, scaduto mandato: premier Netanyahu non forma il governo #Netanyahu -