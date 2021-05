Iran | diffuso un video in cui si simula un attacco agli Stati Uniti

seguimi2050 : #Iran Enorme incendio diffuso nello stabilimento dell'industria chimica a #Qom Ci sono vittime e feriti, le guard… - DenisGubertini : RT @DenisGubertini: È stato diffuso un audio del ministro degli Esteri iraniano che non doveva essere diffuso - Il Post - DenisGubertini : È stato diffuso un audio del ministro degli Esteri iraniano che non doveva essere diffuso - Il Post -

Ultime Notizie dalla rete : Iran diffuso

... l'agenzia d'intelligence di controspionaggio e antiterrorismo, haad aprile la sua relazione sul 2020 . Pure qui c'è ampio spazio per le attività del regime di Teheran: "L'conduce anche ...E' l'obiettivo della presidenza britannica del G7 riassunto nel messaggio di benvenutodal ...introduttiva agli ospiti nella quale si è discusso in particolare dei programmi nucleari die ...L'Iran non accetta più le sanzioni statunitensi. Diffuso sulla tv di stato un video in cui si vede il Campidoglio americano bruciare.Gli 007 di Germania, Paesi Bassi e Svezia rivelano attività iraniane in Europa per mettere le mani su tecnologia e prodotti per la fabbricazione di armi di distruzione di massa. E visti i recenti svil ...