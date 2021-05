Incontro Renzi-007, Fratelli d’Italia: “Ai tempi del governo Conte Italia viva parlava sempre di servizi. Ora non dice nulla, Copasir se ne occupi” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Il Copasir di queste materie si deve occupare sempre, sta lì per questo”. Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa, risponde in merito al servizio di Report sull’Incontro all’autogrill fra Matteo Renzi e l’agente dei servizi segreti, Marco Mancini. Meloni però aggiunge: “Che i partiti politici parlino con i servizi di intelligence, con funzionari dello Stato, è la cosa più normale del mondo, il punto è quale è l’oggetto dell’Incontro, come avviene”. La Meloni sottolinea anche la situazione attuale del Copasir, la cui presidenza spetta ad un esponente dell’opposizione, evidenziando che Fratelli d’Italia chiede da settimane che Raffaele Volpi della Lega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Ildi queste materie si deve occupare, sta lì per questo”. Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa, risponde in merito alo di Report sull’all’autogrill fra Matteoe l’agente deisegreti, Marco Mancini. Meloni però aggiunge: “Che i partiti politici parlino con idi intelligence, con funzionari dello Stato, è la cosa più normale del mondo, il punto è quale è l’oggetto dell’, come avviene”. La Meloni sottolinea anche la situazione attuale del, la cui presidenza spetta ad un esponente dell’opposizione, evidenziando chechiede da settimane che Raffaele Volpi della Lega ...

reportrai3 : Come faceva Matteo Renzi a sapere che la redazione di Report era in possesso del video che ritraeva l’incontro tra… - reportrai3 : Il misterioso incontro, in piena crisi di governo, tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini. #Report da rivedere:… - fattoquotidiano : PARLA REPORT Sigfrido Ranucci si gode il 12,3% di share dell’ultima puntata di Report ma Matteo Renzi non ha gradi… - Rodica17957578 : RT @luisaloffredo28: Incontro Renzi-007, interrogazione dei 5 stelle a Draghi: 'Fare chiarezza'. Il leader Iv insiste: 'Servizio Report da… - divorex82 : RT @Moonlightshad1: Un partito di opposizione vera e seria chiederebbe spiegazioni a #Renzi del suo incontro con #Mancini, invece il cofond… -