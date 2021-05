“I ristoranti devono aprire. Non c’è logica in queste norme”. Cacciari demolisce Galli in diretta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Scontro epico a Cartabianca, il talk di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di martedì 4 maggio il professor Massimo Cacciari ha dato una severa lezione al professor Massimo Galli. Il tema del contendere era quello delle riaperture e del coprifuoco. Galli, virologo dell’ospedale Sacco di Milano, in collegamento con Bianca Berlinguer, denuncia una certa amarezza: “Paolo Mieli ha detto che sono una Cassandra? Sono il primo a dirlo. Già mi stanno dicendo di stare zitto con intimidazioni, avvertimenti, insulti, lo fa la solita pattuglia di certi giornali e di una parte politica, ma in questo momento storico lo scenario politico è di assoluto squallore. Vorrei considerare la diminuzione della curva un dato positivo, tuttavia la discesa era già attesa”, attacca con la prima bordata a Mieli.



