I meme sul bacio (senza consenso) del principe a Biancaneve (Di mercoledì 5 maggio 2021) Poteva non diventare un meme l'argomento del momento? No, non poteva: mentre imperversa la polemica sul bacio con cui il principe ha svegliato Biancaneve le bacheche dei social si stanno riempiendo di immagini (ne vedete alcune nella gallery sopra) in cui lui cerca modi diversi e creativi per farla destare dal sonno: ci prova con il defibrillatore, con la tromba da stadio, con il caffè, le chiede perfino di firmare una liberatoria per essere certo di avere il suo consenso.

