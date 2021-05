“I figli di Sam” | da oggi su Netflix la docuserie sul serial killer Berkowitz

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Al pubblico diappassionato del genere, il casoè già noto: David, uomo dietro il nome del noto“Son of Sam“, appare infatti come uno deiintervistati nella serie“Mindhunter“. Stavolta sarà invece al centro di una mini serie documentaria intitolata “Idi Sam“. I 4 episodi ruotano attorno al casoe alle indagini del giornalista Maury Terry, che ha a lungo sostenuto la tesi che ilavesse dei complici o dei seguaci. Nel trailer di questo nuovo true crime assistiamo al frammento di un interrogatorio: alla domanda “Ci sono stati 8 attacchi. Li hai fatti tutti tu?“,risponde “Non ho premuto ...

Documentari, show, reality e stand - up: 5 maggio: Idi- Verso le tenebre. 11 maggio: I soldi in poche parole. 26 maggio: Cucina e cambiamento: come i piatti afroamericani hanno ...... reduce dal tragico epilogo di Wanda Vision , munita di un tenebroso libro magico e determinata a riavere i suoi. Alla regia torna un mito del cinema di supereroi,Raimi, che avrà anche il ...In quattro episodi questo nuovo true crime di Netflix cercherà di seguire gli sviluppi del caso Berkowitz e di scoprire se ha agito da solo.Il mese di maggio offre agli abbonati Netflix tre serie TV davvero interessanti; parliamo di Vincenzo, I figli di Sam e Jupiter’s Legacy ...