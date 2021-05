“Guardate come mi ha ridotta”. Paolo Ruffini, denuncia di violenza dalla ex fidanzata. Le immagini choc (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutto è cominciato con delle storie Instagram pubblicate circa un mese fa. Lucia Cossu, ex fidanzata di Paolo Ruffini, aveva condiviso dei video dal pronto soccorso in cui spiegava: “Non vi mostro la faccia perché è a pezzi. Però, qualsiasi cosa possa succedere con la vostra compagna, sia che vi tradiate, che non vi tradiate, che ci sia qualsiasi cosa, non mettete mai le mani addosso a una donna”. Stando a quanto raccontato dalla modella originaria di Terni, il fattaccio sarebbe accaduto alla vigilia di Pasqua. Era il 3 aprile 2021 quando una lite con l’ex Paolo Ruffini si sarebbe consumata, in un hotel della Capitale, fino ad arrivare alle mani. Testimoni del grave evento sarebbero un’altra ex compagna del comico e il suo attuale fidanzato. Se prima si parlava di accuse, ora Lucia ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutto è cominciato con delle storie Instagram pubblicate circa un mese fa. Lucia Cossu, exdi, aveva condiviso dei video dal pronto soccorso in cui spiegava: “Non vi mostro la faccia perché è a pezzi. Però, qualsiasi cosa possa succedere con la vostra compagna, sia che vi tradiate, che non vi tradiate, che ci sia qualsiasi cosa, non mettete mai le mani addosso a una donna”. Stando a quanto raccontatomodella originaria di Terni, il fattaccio sarebbe accaduto alla vigilia di Pasqua. Era il 3 aprile 2021 quando una lite con l’exsi sarebbe consumata, in un hotel della Capitale, fino ad arrivare alle mani. Testimoni del grave evento sarebbero un’altra ex compagna del comico e il suo attuale fidanzato. Se prima si parlava di accuse, ora Lucia ...

