FTTH | Open Fiber porta la banda ultra larga a Rocchetta Ligure

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) –, grazie all’operatore partner WINDTRE, ha attivato il primo cliente su reteTo The Home, fibra fino a casa) delle cosiddette aree bianchissime del Piemonte. Da oggi – fa sapere la società in una nota – i cittadini e le attività commerciali di(Alessandria), piccolissimo centro della Val Borbera, possono finalmente beneficiare dei servizi digitali di ultima generazione sfruttando l’infrastruttura realizzata dasia in modalitàche con tecnologia FWA(Fixed Wireless Access). Oltre a realizzare reti anelle aree nere (come operatore privato) e bianche (come concessionaria dei bandi Infratel), lo scorso ...

Centotorri : #100torri NICHELINO, LA FIBRA FTTH DI OPEN FIBER È GIÀ REALTÀ. COLLEGATE OLTRE 17MILA UNITÀ IMMOBILIARI… - DonDie_Sospeso : @nebulosa_mente Io ho Vodafone (@OpenFiberIT) e mi trovo bene, però è FTTH. - OpenFiberIT : Il primo cliente residente a #RocchettaLigure, un’Area Bianchissima del nostro Paese, è stato collegato alla rete… - pierani : “È infatti impensabile che, in questa seconda fase, i fondi pubblici possano finanziare l’abbonamento a tecnologie… - Tecnologyblog_1 : Accordo AVM-Open Fiber: gli operatori possono scegliere i router Fritz!Box per le reti FTTH -

Ultime Notizie dalla rete : FTTH Open

... piccolissimo centro della Val Borbera, possono finalmente beneficiare dei servizi digitali di ultima generazione sfruttando l'infrastruttura realizzata daFiber sia in modalitàche con ...... grazie all'operatore partner WindTre, ha infatti attivato il primo cliente su rete(Fiber To The Home, fibra fino a casa) delle cosiddette aree 'bianchissime' del Piemonte.Fiber ha, ...(Teleborsa) - Open Fiber, grazie all'operatore partner WINDTRE, ha attivato il primo cliente su rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) delle cosiddette aree bianchissime del Piemonte.Nel paese sono oltre 370 le unità immobiliari collegate, in parte attraverso una nuova rete interamente in fibra ottica, mentre le abitazioni più difficili da raggiungere hanno già la possibilità di a ...