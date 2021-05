Fonseca: “Non è facile battere 4-0 il Manchester, ma nel calcio non si sa mai” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, in conferenza stampa, ha parlato alla viglia della semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United. Il tecnico portoghese si è soffermato sulla difficile impresa di ribaltare il 6-2 dell’andata. “Non è una delle prove più difficili della mia carriera, vivo questo momento con normalità, da professionista focalizzato nel mio lavoro fino all’ultimo giorno. Non è facile battere 4-0 il Manchester, ma nel calcio ho visto tante cose. Io credo in tutto”. FOTO: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Paulo, allenatore della Roma, in conferenza stampa, ha parlato alla viglia della semifinale di ritorno di Europa League contro ilUnited. Il tecnico portoghese si è soffermato sulla difficile impresa di ribaltare il 6-2 dell’andata. “Non è una delle prove più difficili della mia carriera, vivo questo momento con normalità, da professionista focalizzato nel mio lavoro fino all’ultimo giorno. Non è4-0 il, ma nelho visto tante cose. Io credo in tutto”. FOTO: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

