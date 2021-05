Eyeliner anni '60, lunghi capelli biondo miele e oggi una nuova forma fisica, dopo la rigida dieta a cui si è sottoposta "Per sentirmi meglio con me stessa in cui corpo più sano". Adele, la cantante più ascoltata del Regno Unito, compie oggi 33 anni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Buon compleanno Adele, regina del soul. compie 33 anni il 5 maggio una delle voci più riconoscibili, potenti, emozionanti e pronta all’uscita del suo nuovo disco. Autoironica al punto giusto, la cantante inglese, premio Oscar nel 2013 per 007– Skyfall, 40 milioni di follower sul suo profilo Instagram totalmente black&white come le dive d’altri tempi, è diventata portabandiera di un beauty look anni ’60. E più recentemente ha combattuto diverse battaglie, dal body shaming alla depressione post-partum. Adele, dagli esordi ad oggi, i suoi cambi di beauty look ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 maggio 2021) Buon compleanno, regina del soul.33il 5 maggio una delle voci più riconoscibili, potenti, emozionanti e pronta all’uscita del suo nuovo disco. Autoironica al punto giusto, lainglese, premio Oscar nel 2013 per 007– Skyfall, 40 milioni di follower sul suo profilo Instagram totalmente black&white come le dive d’altri tempi, è diventata portabandiera di un beauty look’60. E più recentemente ha combattuto diverse battaglie, dal body shaming alla depressione post-partum., dagli esordi ad, i suoi cambi di beauty look ...

DelgeIl : @robspiescimmia Sono anni che vado avanti così,praticamente io le occhiaie ce l'ho tatuate.Altro che eyeliner e cos… - maamorechecosa : RT @martasmkcsv: se ho imparato a mettermi l'eyeliner a 21 anni, potrò anche farmi le trecce da sola io non mollerò e il sogno conquisterò - martasmkcsv : se ho imparato a mettermi l'eyeliner a 21 anni, potrò anche farmi le trecce da sola io non mollerò e il sogno conquisterò - bloody_eyeliner : L’ha presa bene però, per avere 5 anni. - habitvstyles : mi sono truccata per la prima volta in sedici anni!! da notare infatti l'eyeliner enormeee (che però ho dovuto fare… -