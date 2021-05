Euro 2021, fermata rete di vendita di ticket falsi | Punto Informatico (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Guardia di Finanza ha fermato un network di siti che vendeva biglietti fasulli per gli Europei di Calcio 2021: i biglietti arrivavano a 3500 Euro. Euro 2021, fermata rete di vendita di ticket falsi Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Euro 2021, fermata rete di vendita di ticket falsi Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Guardia di Finanza ha fermato un network di siti che vendeva biglietti fasulli per glipei di Calcio: i biglietti arrivavano a 3500didi. Read MoreL'articolodidiproviene da HelpMeTech.

