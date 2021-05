E' morto l' ex cantante e modello Nick Kamen

(Di mercoledì 5 maggio 2021) LONDRA (ITALPRESS) – E'all'età di 59 ann l'ex. Lo ha confermato alla BBC un amico della sua famiglia.era diventato famoso per un spot pubblicitario di Levìs 501 girato in una lavanderia automatica nel 1985. La sua carriera musicale, invece, aveva raggiunto l'apice l'anno successivo con “Each Time You Break My Heart”, scritta da Madonna.(ITALPRESS).

Normal 0 14 false false false IT X - NONE X - NONE E'Nick Kamen : modello poi, pupillo di Madonna e protagonista del famoso spot dei jeans Levi's 501. Le teenager degli anni ottanta non possono non ricordarlo, i ragazzi dell'epoca non ...