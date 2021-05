Drusilla Gucci commenta la presunta relazione con Damiano David

IsaeChia : #Isola 15, Drusilla Gucci ha davvero avuto una relazione con Damiano dei #Maneskin? L’ex naufraga fa chiarezza - StraNotizie : Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin hanno avuto una storia? L’ex naufraga svela la verità - amici20forlola : RT @holways_: Troppo felice per Tommaso che ha Cecilia Rodriguez, Ilary Blasy e Drusilla Gucci ospiti al Punto Z ?? - _g_thoughts_ : Drusilla Gucci che smentisce la storia con Damiano dei Måneskin dicendo “è una fake news purtroppo” Drusi sei una di noi #isola - BITCHYFit : Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin hanno avuto una storia? L’ex naufraga svela la verità -

Ultime Notizie dalla rete : Drusilla Gucci

, ex naufraga dell' Isola dei Famosi , si è raccontata tra le pagine del settimanale Chi , intervistata da Gabriele Parpiglia, durante la quale si è raccontata svelando alcuni aspetti ...Durante l'ultima puntata abbiamo visto alcuni ex naufraghi comee Elisa Isoardi ritornare in studio per commentare insieme la puntata. Ovviamente quest'anno il rientro in Italia è più ...Drusilla Gucci è tornata in studio all'Isola dei Famosi dopo l'eliminazione delle scorse settimane ed ha sfoggiato dei gioielli macabri ...Appena un mese fa vi riportavamo la notizia secondo la quale Drusilla Gucci e Damiano David, leader dei Maneskin, avrebbero avuto una relazione in passato. A riportare questa indiscrezione ci aveva ...