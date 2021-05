Dal turismo vaccinale selvaggio ai falsi certificati all’estero, il green pass è a prova di furbetti e NoVax? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un green pass per viaggiare, per sperare e per riattivare il turismo. In tempi di pandemia, per la quale stiamo iniziando a sperare di intravvedere la luce in fondo al tunnel, si cerca di tutelare tutti i sacrifici fatti fino ad oggi per tornare alla normalità. Per ottenere questa sorta di “passaporto” bisogna soddisfare alcuni requisiti, tra i quali la certificazione dell’avvenuta e completa vaccinazione anti Covid19, ma cosa succede se la somministrazione è avvenuta all’estero? E se non è mai avvenuta? Ecco, il dubbio che qualcuno possa cercare di fare il furbo c’è ed è fondato. I requisiti previsti nella proposta del green pass europeo. Fonte: Ec.europa.euPrendiamo in considerazione il green pass europeo, avendo a disposizione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 maggio 2021) Unper viaggiare, per sperare e per riattivare il. In tempi di pandemia, per la quale stiamo iniziando a sperare di intravvedere la luce in fondo al tunnel, si cerca di tutelare tutti i sacrifici fatti fino ad oggi per tornare alla normalità. Per ottenere questa sorta di “aporto” bisogna soddisfare alcuni requisiti, tra i quali la certificazione dell’avvenuta e completa vaccinazione anti Covid19, ma cosa succede se la somministrazione è avvenuta? E se non è mai avvenuta? Ecco, il dubbio che qualcuno possa cercare di fare il furbo c’è ed è fondato. I requisiti previsti nella proposta deleuropeo. Fonte: Ec.europa.euPrendiamo in considerazione ileuropeo, avendo a disposizione ...

