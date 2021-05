Covid, “via a vaccini di massa per isole minori” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nell’ambito della campagna vaccinale contro il coronavirus si “procederà con le vaccinazioni di massa con il supporto della Difesa e Protezione civile”, seguendo il “criterio di priorità” di vaccinare progressivamente “partendo dalle isole che hanno maggiori fragilità in termini di rischio epidemiologico e carenza di adeguati presidi sanitari”. È quanto si apprende dalla Struttura Commissariale all’emergenza Covid sulla riunione tra il governo e i sindaci delle isole minori. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nell’ambito della campagna vaccinale contro il coronavirus si “procederà con le vaccinazioni dicon il supporto della Difesa e Protezione civile”, seguendo il “criterio di priorità” di vaccinare progressivamente “partendo dalleche hanno maggiori fragilità in termini di rischio epidemiologico e carenza di adeguati presidi sanitari”. È quanto si apprende dalla Struttura Commissariale all’emergenzasulla riunione tra il governo e i sindaci delle. L'articolo proviene da Italia Sera.

enpaonlus : La storia di Pallino e Leone, che dopo la morte per Covid del proprietario hanno ricominciato una nuova vita… - enpaonlus : Covid: a Madrid la prima corrida dall'inizio della pandemia. Ingresso consentito a 6.000 spettatori… - telefonoazzurro : Al via tra pochissimo “Dignità dei bambini e degli adolescenti al tempo del Covid”, appuntamento organizzato da… - LaStampa : Dl Covid, via libera del Senato con 202 “sì” - mannitwitt : RT @SenatoStampa: Via libera definitivo per il ddl di conversione in legge del decreto-legge n. 30 su contenimento COVID-19 e sostegno a la… -